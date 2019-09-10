Стало известно, сколько получает звезда сборной Украины в Серии А

Стала известна зарплата лидера сборной Украины Руслана Малиновского в его новом клубе - итальянской "Аталанте", куда он перешел этим летом.

Руслан Малиновский gazzetta.it

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало зарплатную ведомость всех клубов Серии А. По информации журналистов, Малиновский получает 1 миллион евро чистыми в год. По этому показателю украинец - шестой в "Аталанте".

Отметим, что в чемпионате Италии выступают два украинских футболиста. Вторым нашим легионером является Евгений Шахов из "Лечче". Его зарплата составляет 800 тысяч евро. Он также занимает шестое место в своем клубе по размеру оклада.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что итальянский клуб заинтересован в покупке игрока "Динамо".

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