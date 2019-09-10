Главная Новости
10 сентября • обновлено в 17:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Стало известно, сколько получает звезда сборной Украины в Серии А

364 Читать материал на украинском

Стала известна зарплата лидера сборной Украины Руслана Малиновского в его новом клубе - итальянской "Аталанте", куда он перешел этим летом.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

gazzetta.it

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало зарплатную ведомость всех клубов Серии А. По информации журналистов, Малиновский получает 1 миллион евро чистыми в год. По этому показателю украинец - шестой в "Аталанте".

Новости
"Иначе не получалось": Малиновский - об "Аталанте", Италии и отношениях с "Генком"

Отметим, что в чемпионате Италии выступают два украинских футболиста. Вторым нашим легионером является Евгений Шахов из "Лечче". Его зарплата составляет 800 тысяч евро. Он также занимает шестое место в своем клубе по размеру оклада.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что итальянский клуб заинтересован в покупке игрока "Динамо".

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Персоны
Руслан Малиновский Евгений Шахов
Место
Италия
Тег
ФК Аталанта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel