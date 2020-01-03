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3 января • обновлено в 12:28
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Стало известно, сколько "Динамо" заработает на первом зимнем трансфере

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Появились новые подробности перехода бразильского защитника "Динамо" Сидклея, который вторую часть нынешнего сезона должен провести в составе бразильского "Коринтианса" на правах аренды.

По информации globo.com, полугодичная аренда футболиста обойдется "Коринтиансу" в 200 тысяч евро.

Сидклей

Сидклей

ФК "Динамо"

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Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский и бразильский клубы согласовали, что "Коринтианс" полностью покроет зарплату футболиста, а также заплатит ему бонус при подписании соглашения, однако сама аренда должна была быть бесплатной. Также "Динамо" обсуждает с бразильским коллективом возможность продажи игрока по окончанию аренды.

В сезоне-2019/20 бразилец не появлялся на поле в матчах первой команды "Динамо", сыграв 12 матчей за молодежный состав и забив 1 гол.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Сидклей
Место
Бразилия Сан-Паулу
Теги
ФК Коринтианс ФК Динамо Киев
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