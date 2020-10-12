Стало известно о звонке Луческу Бущану после 1:7 от Франции

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после матча сборных Украины и Франции созвонился с вратарем Георгием Бущаном, который пропустил в дебютной игре за "желто-синих" семь голов.

По словам экс-голкипера "Таврии" и "Металлиста" Сергея Погорелого, румынский специалист во время разговора выразил поддержку своему подопечному.

"Я не буду утверждать, но насколько я знаю, как мне сказали, после семи пропущенных в матче с Францией Луческу позвонил и поддержал Жору. Это дорогого стоит, когда тренер звонит футболисту поддержать в такой ситуации. Кроме того, все ребята из "Динамо" говорят: нам раньше так не объясняли, так не разжевывали. Это не упрек, как говорят, "попередникам", но думаю, суть понятна", – цитирует Сергея "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал о психологическом состоянии Бущана после девяти пропущенных мячей в двух матчах за сборную.