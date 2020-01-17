Стало известно о состоянии легендарного фаната "Динамо" Парамона

Представители киевского "Динамо" во главе с выдающимся футболистом Владимиром Мунтяном посетили в больнице знаменитого болельщика команды Парамона, которому 17 января исполнилось 65 лет.

Напомним, за несколько дней до этого Сергей Анатольевич Заборовский, известный киевским любителям спорта как Парамон, впал в кому после перенесенного инсульта.

Владимир Мунтян проведал суперфана "Динамо" Парамона ФК "Динамо"

Как сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины, на данный момент Парамон уже вышел из комы и уже может разговаривать. В пятницу его планируют перевести из отделения интенсивной терапии в стационар. Пока врачи настаивают, чтобы он оставался под наблюдением специалистов в госпитале.

Делегация "Динамо" передала Парамону слова поддержки от всего сообщества болельщиков и поздравила с днем ​​рождения. Владимир Мунтян и представители фан-клуба "Динамо" презентовали живому талисману клуба, как называют Парамона, комплект новой формы "бело-синих".

"Парамон уже пришел в себя, немного может разговаривать, даже хотел подняться и пройтись. Рвется домой! И все спрашивает: "Когда же будет игра?". На 65-летие хочется пожелать Парамону преодолеть как минимум 100-летний рубеж! Михаил Давидович Суркис, который недавно отметил 100-летний юбилей, дал нам всем пример. Теперь у каждого динамовца есть задача – прожить не менее ста лет!" – отметил Владимир Мунтян.

Парамон – один из самых преданных болельщиков "Динамо" и многолетний живой талисман клуба. Впервые он посетил матч "бело-синих" в 1967 году, и с тех пор почти не пропускал поединки "Динамо" и другие важные события с участием команды, в которой в течение этого времени сменилось несколько поколений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" объявило о решении по одному из лидеров команды Карлосу де Пене.

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