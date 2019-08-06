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Стало известно о серьезной проблеме в "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов

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Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может пропустить поединок квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", который состоится во вторник, 6 августа.

Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев" со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

ФК "Динамо"

Новости
Брюгге – Динамо: последние новости перед матчем

"Цыганков хоть и тренировался перед матчем с "Брюгге", однако его участие в матче остается под вопросом. Окончательное решение примет медицинская служба после осмотра футболиста перед игрой", - сообщает источник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, где смотреть трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо".

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Виктор Цыганков
Место
Бельгия Брюгге
Тег
ФК Динамо Киев
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