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Стали известны впечатляющие условия трансфера Ракицкого в Россию

1.8тЧитать материал на украинском

Футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий может в ближайшее время переехать в питерский "Зенит". Озвучена сумма, которую должен будет заплатить российский клуб за защитника сборной Украины.

"Горняки" планируют выручить за своего игрока 14 млн евро. Зарплата Ракицкого в "Зените" составит 2,5 млн евро. Также футболист национальной сборной получит одноразовую премию за переход в размере 5 млн евро. Таким образом, трансфер Ракицкого обойдется питерскому клубу в 20 млн евро, сообщает Спорт-Экспресс.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Шахтер Донецк

Новости
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Напомним, что Ракицкий, улетевший на сборы в Турцию, таинственным образом исчез со всех фото и видео за последние дни. Также футболиста не было в заявке на первый спарринг "Шахтера" против хорватского "Хайдука", который дончане крупно проиграли.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" предложил защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому контракт на 2,5 года. В сети неоднозначно отреагировали на трансфер украинского футболиста в российский гранд.

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Персона
Ярослав Ракицкий
Теги
ФК ШахтерФК Зенит
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