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7 марта • обновлено в 15:37
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/ Новости футбола

Стала известна судьба первого заразившегося коронавирусом в Москве

3.3т
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Футболист аматорского клуба "Мегамужики" и работник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров выписан из больницы.

Беров стал первым, у кого был выявлен коронавирус в столице Российской Федерации.

"7 марта мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается", — приводит слова специалиста Депздрава Светланы Сметанины пресс-сужба мэра Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 7 марта в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

В Украине заподозрили коронавирус COVID-19 у 20 человек и отобрали их образцы материалов для исследования. Среди них у 16 заболевание не было обнаружено.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
НеФуй эти твари нам? Да хоть передохнут все! Лучший Кацaп - дохлый!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кацaп Кацaпыч, только после вас...
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