Стала известна причина пропажи российского футболиста в Турции

Российский футболист Заур Садаев, выступавший в чемпионат Турции за "Анкарагюджю", разорвал контракт с командой, поэтому и не выходил на связь с его представителями.

Как сообщает Чемпионат, игроку на протяжении нескольких месяцев не выплачивали зарплату, что и стало причиной его действий.

Заур Садаев Вестник Кавказа

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Садаев впервые пришел в "Анкарагюджю" в феврале на правах аренды, а уже летом подписал полноценный контракт. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей, отличиться в которых не сумел. Соглашение россиянина с клубом было действительным до конца сезона 2019/2020.

Ранее футболист защищал цвета грозненского "Ахмата", польских "Леха" и "Лехии" и израильского "Бейтара".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч второго по силе футбольного дивизиона в России завершился массовой дракой.

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