Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Несмотря на провальный сезон, мадридский "Реал" стал самой дорогостоющей футбольной командой мира.

Специалисты авторитетного делового издания Forbes оценили "королевский" клуб в 4,2 миллиарда долларов. Своего извечного соперника - "Барселону" мадридцы опередили на одну позицию и 200 миллионов долларов.

"Реал" Мадрид

"Реал" стал безоговорочным лидером по ценности бренда футбольного клуба, его коммерческой привлекательности и по количеству денег, вырученных за телеправа на трансляцию матчей.

В завершившимся чемпионате Испании подопечные Зинедина Зидана заняли лишь 3-е место, а из Лиги чемпионов выбыли еще на стадии 1/8 финала от амстердамского "Аякса".

Топ-10 самых дорогих клубов:

КлубСтоимость, млрд

"Реал" Мадрид4,239

"Барселона"4,021

"Манчестер Юнайтед"3,808

"Бавария"3,024

"Манчестер Сити"2,688

"Челси"2,576

"Арсенал"2,268

"Ливерпуль"2,183

"Тоттенхэм"1,624

"Ювентус"1,512

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий английского "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салахвступил в переговоры о заключении контракта с мадридским "Реалом".

Об этом в эфире телеканала Canal+ заявил французский журналист Филипп Карайон.

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