Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Несмотря на провальный сезон, мадридский "Реал" стал самой дорогостоющей футбольной командой мира.
Специалисты авторитетного делового издания Forbes оценили "королевский" клуб в 4,2 миллиарда долларов. Своего извечного соперника - "Барселону" мадридцы опередили на одну позицию и 200 миллионов долларов.
"Реал" Мадрид
"Реал" стал безоговорочным лидером по ценности бренда футбольного клуба, его коммерческой привлекательности и по количеству денег, вырученных за телеправа на трансляцию матчей.
В завершившимся чемпионате Испании подопечные Зинедина Зидана заняли лишь 3-е место, а из Лиги чемпионов выбыли еще на стадии 1/8 финала от амстердамского "Аякса".
Топ-10 самых дорогих клубов:
КлубСтоимость, млрд
"Реал" Мадрид4,239
"Барселона"4,021
"Манчестер Юнайтед"3,808
"Бавария"3,024
"Манчестер Сити"2,688
"Челси"2,576
"Арсенал"2,268
"Ливерпуль"2,183
"Тоттенхэм"1,624
"Ювентус"1,512
Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий английского "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салахвступил в переговоры о заключении контракта с мадридским "Реалом".
Об этом в эфире телеканала Canal+ заявил французский журналист Филипп Карайон.
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