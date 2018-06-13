ЧМ-2018: появился прогноз Моуриньо для российских пропагандистов

Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, который на ЧМ-2018 в России будет работать в роли эксперта на пропагандистском канале RT, дал свой прогноз относительно победителя мундиаля.

В течение нескольких недель до старта турнира на канале выходили небольшие видео с Моуринью под общим названием "Особенный выбор: на кого ставит Моуриньо".

За день до старта появилась полная версия продукта.

Так, по мнению специалиста, в четвертьфинальную стадию турнира пробьются сборные Португалии, Франции, Бразилии, Англии, Испании, Аргентины, Германии и Бельгии.

В полуфинале Португалия, одолев предположительно Францию, сыграет с Бразилией, которая пройдет Англию. Аргентина, по мнению Моура, выбьет испанцев и сыграет со сборной Германии, которая накажет бельгийцев.

В финале сыграют Португалия и Аргентина. В матче за третье место португалец отдал предпочтение бразильцам, которые должны взять реванш у сборной Германии за обидное поражение со счетом 1:7 на домашнем для "пентакампеоне" турнире в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с Моуриньо в промо-ролике к ЧМ засветился и украинский предатель.