Стадион в Харькове фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

Все зрители, собравшиеся на стадионе "Металлист" в Харькове фантастически исполнили гимн Украины перед матчем отбора на чемпионат Европы-2020 против Литвы.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Литва.

Вместе с фронтменом группы DZIDZIO Михаилом Хомой болельщики продемонстрировали абсолютное единство на трибунах арены. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась в нашу пользу (3:0) в нашу пользу.

Перед самой игрой главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко принял решение дополнительно вызвать в команды трех игроков.

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