Главная Новости
11 октября • обновлено в 23:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Стадион в Харькове фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

6.2т Читать материал на украинском

Все зрители, собравшиеся на стадионе "Металлист" в Харькове фантастически исполнили гимн Украины перед матчем отбора на чемпионат Европы-2020 против Литвы.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Литва.

Вместе с фронтменом группы DZIDZIO Михаилом Хомой болельщики продемонстрировали абсолютное единство на трибунах арены. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Украинская каратистка феерично выиграла турнир в Москве, заставив слушать гимн Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась в нашу пользу (3:0) в нашу пользу.

Перед самой игрой главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко принял решение дополнительно вызвать в команды трех игроков.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Темы
Евро-2020 Украина – Литва
Место
Украина Харьков
Тег
Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
19
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel