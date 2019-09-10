Стадион в Днепре спел хит про Путина на матче сборной Украины - опубликовано видео

Болельщики, собравшиеся на "Днепр-Арене", ярко развлеклись во время товарищеского матча национальных сборных по футболу Украины и Нигерии.
Фанаты в первом тайме решили исполнить всеми известный хит про президента России Владимира Путина.
Комментатор матча Андрей Столярчук сделал в этот момент паузу, отметив, что "давайте послушаем стадион".
Напомним, что встреча в Днепре завершилась со счетом 2:2. Сборная Украины проигрывала два мяча, но за одну минуту смогла перевернуть игру.
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