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11 сентября • обновлено в 00:19
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Стадион в Днепре спел хит про Путина на матче сборной Украины - опубликовано видео

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Болельщики, собравшиеся на "Днепр-Арене", ярко развлеклись во время товарищеского матча национальных сборных по футболу Украины и Нигерии.

Фанаты в первом тайме решили исполнить всеми известный хит про президента России Владимира Путина.

Комментатор матча Андрей Столярчук сделал в этот момент паузу, отметив, что "давайте послушаем стадион".

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Напомним, что встреча в Днепре завершилась со счетом 2:2. Сборная Украины проигрывала два мяча, но за одну минуту смогла перевернуть игру.

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Кор Павел
Кор Павел
Всегда болел за Украину. Но все в этом мире меняется
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Кор Павел
Кор Павел
Жаль что не просрали
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Livesey David
Livesey David
Убогие kаkлы при каждой возможности напоминают о своей убогости.
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Махов Макс
Махов Макс
Livesey David, убогие, ванючие ]{ацапы, не могут выучить гимн росеи: Пу-тин Х*й-ло! Ла-ла-ла-ла лааа! Бгггггаааа
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