Стадион Евро-2020, где должна сыграть Украина, закрыли из-за коронавируса

Федерация футбола Румынии (ФФР) приняла решение проводить матчи национального чемпионата и другие мероприятия без зрителей из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт ФФР, в организации собираются закрыть трибуны на поединках, посещаемость которых будет превышать 1000 человек. Кроме того, продажа билетов на домашний матч сборной Румынии против Дании до 21 года была приостановлена.

Национальный стадион в Бухаресте, на котором пройдут матчи Евро-2020 Википедия

Напомним, что в рамках Евро-2020 Украина должна провести два матча в Бухаресте – 18 июня против победителя пути плей-офф D и 22 июня против Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время чемпионата Европы наша национальная команда будет базироваться в столице Румынии.

Италия, где все спортивные соревнования были приостановлены до 3 апреля, собирается обратиться в УЕФА с просьбой перенести старт Евро-2020.

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