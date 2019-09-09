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10 сентября • обновлено в 06:52
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Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

7.5т Читать материал на украинском

Стадион в Калининграде, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, постепенно уходит под землю. Вернее, под поверхность болота.

Стадион в Калининграде постепенно уходит под землю

Стадион в Калининграде постепенно уходит под землю

"Спорт-Экспресс"

О серьезных проблемах, которые возникли у стадиона, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Спортсооружение возведено на острове Октябрьский. Раньше он назывался Ломзе (слово прусского происхождения, означает "болото"), и немцы из-за пучинистого грунта ничего на нем не строили - только разбивали сады. Технологии шагнули вперед, и застройка стала возможной. Однако все равно возникают сложности", - пишет газета.

О просадках грунта на острове, где расположена арена, говорили и до старта чемпионата мира, и сразу после него. Плитка на площади у стадиона во многих местах провалилась или, наоборот, поднялась. Образовались трещины. Чиновники и подрядчики обещали все поправить, однако жители Калининграда и общественные деятели верят своим глазам - новые трещины и провалы появляются регулярно.

Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

"Местные шутят, что эти бугры - "норы бобров". Бобры для Калининграда стали мемом после того как было принято решение об отстреле этих животных в области. Мол, много проблем из-за них. То есть если что-то в Калининграде не так, можно все свалить на бобров", - отмечает газета.

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Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

"Спорт-Экспресс"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский стадион "Волгоград Арена", построенный специально к ЧМ-2018, не пережил сильного ливня.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия Калининград
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Николаев Олег
Николаев Олег
Да стадиона уже нет, он в болоте, сегодня играли жабы, плавая за мячом. Блин, плитка вздулась и три столба вылезло на 10 см - ура, Рашка фсьо!. Гляньте, сколько лайков хихлята поставили, радуются. У меня во дворе у гаража соседского стеночка ржавая. Вам бы опубликовать фото, вы бы рады были. Для вас строительство стадиона - это фантастика. Вы такое могли делать при прошлой цивилизации, при Кровавой Панде. А сегодня мосты со стеклом. Ноль станций метро в Киеве за 5,5 лет. В Москве за это время почти 70 станций метро и МЦК.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Для свинокакелов постройка обычного стадиона - как постройка нового города!)))))
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Santi Amonito
Santi Amonito
А чему удивляться: на педерасее всё через жопу - Азия - мать их.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Santi Amonito, в Днепропетровск прокатись. Там есть река, около неё набережная им.Ленина (переименована временно). На ней здание, называется гостиница Парус. Точнее должна была быть гостиница. Мало того, что её украинцы строили. Они её уже 40 лет разобрать не могут. Нет технологий, потеряли. Ну а про мосты в Запорожье или Киева вообще. Подольский называется, да?
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