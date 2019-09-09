Стадион ЧМ-2018 тонет в болоте: россияне нашли виновных

Стадион в Калининграде, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, постепенно уходит под землю. Вернее, под поверхность болота.

Стадион в Калининграде постепенно уходит под землю "Спорт-Экспресс"

О серьезных проблемах, которые возникли у стадиона, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Спортсооружение возведено на острове Октябрьский. Раньше он назывался Ломзе (слово прусского происхождения, означает "болото"), и немцы из-за пучинистого грунта ничего на нем не строили - только разбивали сады. Технологии шагнули вперед, и застройка стала возможной. Однако все равно возникают сложности", - пишет газета.

Стремные бугры и ямы у стадиона в Калининграде. Говорят, тут грунт пучинистый. Не уплывет стадион-то? 😬 pic.twitter.com/zBWmebzo3T — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 сентября 2019 г.

О просадках грунта на острове, где расположена арена, говорили и до старта чемпионата мира, и сразу после него. Плитка на площади у стадиона во многих местах провалилась или, наоборот, поднялась. Образовались трещины. Чиновники и подрядчики обещали все поправить, однако жители Калининграда и общественные деятели верят своим глазам - новые трещины и провалы появляются регулярно.

"Спорт-Экспресс"

"Спорт-Экспресс"

"Спорт-Экспресс"

"Местные шутят, что эти бугры - "норы бобров". Бобры для Калининграда стали мемом после того как было принято решение об отстреле этих животных в области. Мол, много проблем из-за них. То есть если что-то в Калининграде не так, можно все свалить на бобров", - отмечает газета.

"Спорт-Экспресс"

"Спорт-Экспресс"

"Спорт-Экспресс"

"Спорт-Экспресс"

"Спорт-Экспресс"

"Спорт-Экспресс"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский стадион "Волгоград Арена", построенный специально к ЧМ-2018, не пережил сильного ливня.

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