"Хачериди?" Срна рассказал о большом трансфере "Шахтера"

Хорватский тренер донецкого "Шахтера" Дарио Срна анонсировал серьезное приобретение клуба, не уточнив при этом, о ком конкретно идет речь.

"После матча с загребским "Динамо" у нас будет новость. Мы провели очень большой и хороший трансфер. Уверен, он усилит нашу команду и любовь между нами и вами. Поэтому ожидайте хорошего трансфера", — сказал Срна в интервью клубной пресс-службе.

В комментариях болельщики начали вовсю гадать, кого подпишут горняки. Некоторые фанаты предположили, что это может стать Хачериди. Другие отмечали, что трансферное окно уже закрыто, и это может быть не футболист, а какой-то новый сотрудник клуба, уровня диетолога.

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в 2013 году сделал официальное предложение "Динамо" о покупке защитника Евгения Хачериди за сумму более чем 20 млн евро.

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