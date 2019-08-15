Спустя 15 лет: почему "Динамо" назначило главным тренером Михайличенко

Меньше суток киевское "Динамо" было без тренера - в среду днем был уволен Александр Хацкевич, а в четверг приблизительно в то же время новым наставником назначен Алексей Михайличенко.

Собственно, еще более ранняя предварительная информация о приходе Михайличенко никого не удивила. Хотя в этот раз кандидатов на кресло был много. Но OBOZREVATEL объясняет, почему от Игоря Суркиса сейчас не стоило ждать другого сценария, и что помогло Михайличенко снова возглавить "Динамо", 15 лет спустя.

Приход Михайличенко на пост главного читался?

Да, по сути, назначение Михайличенко не должно удивлять. Сразу после отставки Хацкевича болельщики подняли изрядную волну обсуждений с массой кандидатов, где Алексей Александрович был не на первых позициях. Но когда из клубных источников начала появляться первая инфа о конкретных действиях по новому тренеру, в ней фигурировал именно Михайличенко.

Алексей Михайличенко dynamo.kiev.ua

Здесь все отталкивается от двух факторов - неудачное время для смены наставника и нежелание Суркиса менять позицию относительно главного тренера. Президент уже много лет доверяет бывшим игрокам "Динамо" разного статуса, и Михайличенко из-за ряда причин в это раз оказался на ведущих позициях списка.

К тому же нежелание искать человека без истории "Динамо" (или даже иностранца) продиктовано также неудачным временем для смены тренера. Август - чемпионат набирает обороты, скоро старт в кубке страны и в групповой стадии еврокубков. По-хорошему, тренеру с чистого листа нужны для работы летние и зимние сборы с "полным фаршем", чтобы команда обрела нужный облик и начала давать результат. Сейчас же летние сборы у нового тренера уже упущены.

И очень большую роль для Михайличенко сыграла его работа в клубе, но не в тренерском штабе. Поначалу вместе с Хацкевичем был уволен и весь его штаб (но Михаил Михайлов таки возвращен), что намекает на желание боссов "Динамо" полностью обновить тренировочный процесс.

Михайличенко же тут оказался в идеальной позиции - с одной стороны, он долгое время работает в клубе и хорошо знает все внутренние процессы. С другой - 7 лет не был участником тренерской работы "Динамо" (лишь в 2012-м некоторое время был в штабе Олега Блохина) и явно смотрит на тренировочную работу команды "чистым" глазом.

Для Суркиса же вариант "обратиться к Михайличенко" был самым простым путем - свой, клубный человек, находящийся рядом и ознакомленный с ситуацией в клубе. Если ты не настроен на радикальные перемены и работу с незнакомыми специалистами, ничего лучше и не придумать.

Составлял ли кто-то реальную конкуренцию Михайличенко?

Если отбрасывать всех специалистов "из вне" (иностранцев и людей, далеких от "Динамо"), то сфера выбора главного тренера у Суркиса была не такой уж большой.

В последний раз Алексей Михайличенко сидел на тренерской скамье "Динамо" в 2012 году narodna-pravda.ua

Пророки скорой отставки Хацкевича еще в начале лета часто видели приемником Олега Лужного. Клубная легенда наконец-то закрепилась в тренерском штабе и начала действовать, когда благодаря жесткости и взбучкам в перерывах "бело-синие" после неудачного первого тайма сносили соперника во втором. Казалось, "Динамо" не хватает такой жесткости в ипостаси главного тренера, да и сам Лужный уже поднабрался нужных знаний. Но нет.

Еще одним из предполагаемых вариантов после Хацкевича был Максим Шацких. Когда Шацких пришел в штаб Хацкевича, собрал много положительных отзывов (в том числе и от президента клуба). Но за эти два года работы легендарный экс-форвард "Динамо" не впечатлил тренерской работой и быстро отошел в сторону. Когда стало известно, что боссы клуба "обнуляют" весь тренерский штаб, Лужный и Шацких быстро ушли с авансцены выбора нового тренера. Хотя Шацких, уверены, еще вернется.

Не тренировал 10 лет, и легко стал главным тренером "Динамо"?

Критики сразу отметили, что Михайличенко изрядно "заржавел" как тренер - специалист самостоятельно не руководил командами уже 10 лет, с 2009-го.

Алексей Михайличенко в футболке сборной Украины glavred.info

В последний раз на тренерском кресле Михайличенко был в 2009 году в роли наставника сборной Украины. Правда, тогда для него все закончилось печально - проигрышем в плей-офф квалификации ЧМ-2010 сборной Греции. Настоящее фиаско для той сборной Украины, по-видимому, с разных сторон ударило и по Михайличенко. На несколько лет он вообще взял паузу, а в 2011 таки вернулся в "Динамо", но не на тренерскую, а в административную работу.

Хотя после 2011-го Михайличенка все же вернули на тренерскую скамейку, но лишь краткосрочно - сначала ассистентом Блохину, а потом и "и.о." после его отставки. Тогда казалось, что специалист снова может попробовать с "Динамо", но сам Михайличенко напрочь отстранился от этого и снова бросил тренерскую работу вовсе, став спортивным директором клуба на целых 5 лет.

Более молодое поколение болельщиков уже и не помнит Михайличенко в статусе главного тренера, все больше укрепляя его образ функционера. Впрочем, до работы в сборной Украины у него были и хорошие страницы - плодотворная работа с украинской "молодежкой" с выходом в финал Евро-2006 (U-21), а также два чемпионства и Кубок Украины с "Динамо" в начале 2000-х. Но в 2004-м году Михайличенко напоролся на поражение в первом (домашнем) матче от "Трабзонспора" в квалификации ЛЧ, и на "горячих эмоциях" был заменен на Йожефа Сабо. Но кто знает, как бы сложилась карьера Михайличенко-тренера, пройди он "Трабзонспор" и выйдя с "Динамо" в группу ЛЧ 15 лет назад.

Насколько эффективным будет нынешний приход Михайличенко?

Очень туманный вопрос. С одной стороны, Михайличенко приходит свежим по отношении к нынешнему "Динамо", без каких-либо следов работы в тренерском штабе за последние 7 лет (огромный срок как для нынешнего украинского футбола). Плюс основные помощники у нового наставника тоже будут новыми, из прежних остался только тренер по вратарям Михайлов. Поэтому от Михайличенко ждут своеобразного "чистого листа" в тренировочном процессе.

Алексей Михайличенко не впервые оденет тренерскую форму "Динамо" wsport.com.ua

Но с другой стороны, новый наставник автоматом попадает в "тиски" ожиданий. Сезон уже начался неудачно (третье подряд непопадание в Лигу чемпионов серьезное разъярило фанатов), плюс все жаждут насущной (а не теоретической) конкуренции с "Шахтером" в чемпионате. Поэтому хоть и у Михайличенко есть определенный запас доверия, но времени на длинные дистанции - нет. Новому тренеру и так повезло, что матч "Динамо" 4-го тура с "Мариуполем" перенесен с предстоящего уик-энда на сентябрь. В результате есть лишняя неделя без предматчевой подготовки, чтобы разобраться, что к чему.

Заиграет ли "Динамо" новыми красками уже в этом сезоне? Далеко не факт. Много зависит не только от Михайличенко, но и от самого Суркиса - как будут осуществляться трансферы, кого сможет приглашать клуб и т.д. В среде болельщиков уже давно устоялось мнение, что "Динамо" нуждается в радикальных переменах не только на тренерской скамье, но и во всей структуре управления. Михайличенко может найти способы доказать обратное. Но в то же время высоки шансы быть поглощенным и сломленным системой и обстоятельствами.

О спорте и не только – в нашем Instagram!