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"Специально отправили разорять": экс-футболист "Шахтера" потроллил Ракицкого

11.3тЧитать материал на украинском

Экс-футболист донецкого "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Владимир Езерский эпично отреагировал на переход Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

Один из самых ярких игроков в истории нашего футбола посоветовал защитнику разорить главного спонсора клуба из Санкт-Петербурга.

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"Мы его отправили туда специально. Пусть разоряет "Газпром", зарабатывает деньги – чем больше, тем лучше. Пусть задерживается там, как можно дольше. Но потом эти средства пусть привозит в Украину, тратит их здесь, вкладывает их в Украину. А мы ему потом подскажем… Пусть сходит исповедоваться, извинится, а мы подумаем", – заявил Езерский в интервью "Вацко Light".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины на стартовые матчи отбора к чемпионату Европы-2020. В России это решение восприняли невероятно остро.

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Персоны
Ярослав РакицкийВладимир Езерский
Теги
ФК Шахтерсборная Украины по футболу
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Гарелова Алиса
Гарелова Алиса
Езерский то ещё мазэповские отродие, кусок кизяка жэдовского.., за$$$ продаст и совесть и душу сатане
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Он еще помогает пропускать.2-й гол например.
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