Спасение "Шахтера" и позор Москвы: результаты Лиги чемпионов 1 октября

Матчами в группах А, B, С и D стартовал 2-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Внимание украинских болельщиков было приковано к Милану, где на легендарном "Сан Сиро" донецкий "Шахтер" вырвал победу у итальянской "Аталанты" (2:1). Гол на последней секунде 5-й добавленной минуты забил Манор Соломон, а в первом тайме Андрей Пятов отбил пенальти.

Кроме того, стоит отметить сухое поражение российского "Локомотива". "Железнодорожники" под руководством Юрия Семина были биты испанскими гостями из "Атлетико" (0:2).

Неожиданный результат был зафиксирован в Мадриде, где "Реал" не смог обыграть скромный "Брюгге". После первого тайма королевский клуб "горел" 0:2, заставив Зидана выгнать с поля голкипера Тибо Куртуа.

Все результаты 1 октября.

Группа A

"Реал Мадрид" Испания – "Брюгге" Бельгия 2:2 (0:2, 2:0) Голы: 0:1 – 9 Бонавентуре, 0:2 – 39 Бонавентуре, 1:2 – 55 Рамос, 2:2 – 85 Каземиро.

Реал Мадрид – Куртуа (Ареоля, 46), Карвахаль, Варан, Рамос, Начо (Марсело, 46), Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес (Винисиус Жуниор, 67), Бензема, Азар.

Брюгге – Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Ритс, Диатта, Соболь, Вормер, Ванакен, Бонавентуре (Опенда, 71; Колс, 87), Тау (Схрейверс, 90).

Предупреждения: Миньоле (69), Опенда (77), Вормер (78), Азар (90).

Удаление: Вормер (84).

"Галатасарай" Турция – ПСЖ Франция 0:1 Гол: 0:1 – 52 Икарди.

Галатасарай – Муслера, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Мариано, Нагатомо (Байрам, 77), Донк, Сери, Бельханда (Фегули, 62), Нзонзи, Бабел (Андоне, 64), Фалькао.

ПСЖ – Навас, Тиаго Силва, Менье, Бернат, Маркиньос, Ди Мария (Эррера, 83), Гуйе, Сарабия (Шупо-Мотинг, 71), Верратти, Кимпембе, Икарди (Мбаппе, 61).

Предупреждения: Икарди (7), Ди Мария (80), Маркао Тейшейра (86).

Группа B

"Тоттенхэм" Англия – "Бавария" Германия 2:7 Голы: 1:0 – 12 Сон Хын Мин, 1:1 – 15 Киммих, 1:2 – 45 Левандовски, 1:3 – 53 Гнабри, 1:4 – 55 Гнабри, 2:4 – 61, пенальти Кейн, 2:5 – 83 Гнабри, 2:6 – 87 Левандовски, 2:7 – 88 Гнабри.

Тоттенхэм – Льорис, Вертонген, Роуз, Алдервейрелд, Орье, Уинкс (Ламела, 81), Ндомбеле (Эриксен, 64), Алли (Лукас Моура, 71), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.

Бавария – Нойер, Алаба (Алькантара, 46), Павар, Боатенг (Мартинес, 72), Киммих, Толиссо, Коутиньо, Коман (Перишич, 71), Гнабри, Зюле, Левандовски.

Предупреждения: Гнабри (25), Ндомбеле (42), Кейн (46).

"Црвена Звезда" Сербия – "Олимпиакос" Греция 2:1 Голы: 0:1 – 37 Рубен Семеду, 1:1 – 62 Вулич, 2:1 – 87 Милунович.

Црвена Звезда – Борян, Милунович, Дегенек, Гобелич, Родич, Йованчич (Вулич, 55), Марин, Каньяс (Петрович, 73), ван Ла Парра (Боачи, 61), Гарсия, Томане.

Олимпиакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Цимикас, Торосидис, Мерья, Бухалакис, Камара, Масурас (Эльабделлауи, 79), Бензия, Герреро, Ловера (Поденсе, 61).

Предупреждения: Родич (26), ван Ла Парра (36), Бензия (42), Боачи (80), Петрович (83).

Удаление: Бензия (57).

Группа C

"Аталанта" Италия – "Шахтер" Украина 1:2 (1:1, 0:1) Голы: 1:0 – 28 Сапата, 1:1 – 41 Мораес, 1:2 – 90 Соломон.

Аталанта – Голлини, Толои, Паломино, Масьелло (Муриэль, 68), Хатебур (Госенс, 57), де Рон, Пашалич, Кастань, Гомес, Иличич (Малиновский, 57), Сапата.

Шахтер – Пятов, Болбат (Додо, 90), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Алан Патрик (Соломон, 69), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Кривцов (15), Степаненко (35), Иличич (44), Мораес (45), де Рон (49), Болбат (64), Толои (80), Малиновский (90).

"Манчестер Сити" Англия – "Динамо" Загреб Хорватия 1:0 Гол: 1:0 – 66 Стерлинг.

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Сильва, Родри Эрнандес, Бернарду Силва (Стерлинг, 56), Гюндоган, Марез, Агуэро.

Динамо Загреб – Ливакович, Перич, Стоянович, Леовац, Теофиль-Катрин (Гавранович, 76), Ольмо, Адеми, Оршич (Гояк, 62), Моро, Дилавер, Петкович.

Предупреждения: Жоау Канселу (19), Перич (69).

Группа D

"Локомотив" Россия – "Атлетико" Испания 0:2 Голы: 0:1 – 48 Жоау Феликс, 0:2 – 58 Томас.

Локомотив – Гильерме, Рыбус, Серкейра, Хеведес, Игнатьев (Эдер, 80), Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов (Идову, 33), Баринов, Чорлука, Смолов (Коломейцев, 83).

Атлетико – Облак, Хименес, Лоди, Арьяс, Фелипе, Томас, Коке (Корреа, 87), Сауль, Жоау Феликс (Эрмосо, 84), Мората, Диего Коста (Лемар, 77).

Предупреждения: Томас (29), Игнатьев (62), Фелипе (82), Жоау Мариу (85).

"Ювентус" Италия – "Байер" Германия 3:0 Голы: 1:0 – 17 Игуаин, 2:0 – 61 Бернардески, 3:0 – 88 Роналду.

Ювентус – Шченсны, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 74), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Рэмзи, 78), Роналду, Игуаин (Дибала, 83).

Байер – Градецки, Та, Венделл, Бендер, Вайзер, Баумгартлингер, Хавертц, Арангис (Синкгравен, 80), Демирбай (Амири, 46), Аларио (Паулиньо, 68), Фолланд.

Предупреждения: Арангис (19), Куадрадо (55).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

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