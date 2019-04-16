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Сотрясение мозга: Овечкин жестоко избил россиянина в матче НХЛ – видео расправы

2.1тЧитать материал на украинском

Лучший хоккеист России Александр Овечкин жестоко разобрался со своим соотечественником Андреем Свечниковым в матче НХЛ "Вашингтона" и "Каролины".

Опытный бомбардир столичной команды ответил на вызов своего 19-летнего хоккеиста. Свечников пару раз ткнул клюшкой в капитана "Вашингтона", завелся и вызвал его на бой. Молодой россиянин не учел того, что его оппонент на 20 килограмм тяжелее и более опытен в драках.

Драка Овечкина и Свечникова

Драка Овечкина и Свечникова

Драка Овечкина и Свечникова

Драка Овечкина и Свечникова

Драка Овечкина и Свечникова

Драка Овечкина и Свечникова

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В итоге Овечкин просто вырубил Андрея парой ударов. Свечников сумел покинуть площадку только при помощи медиков. У него диагностировали сотрясение мозга. Для Александра эта драка стала первой в НХЛ с 2010 года.

Драка Овечкина и Свечникова

Драка Овечкина и Свечникова

Драка Овечкина и Свечникова

Драка Овечкина и Свечникова

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Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
Место
СШАВашингтон
Тег
сборная России по хоккею
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