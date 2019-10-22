Позор Москвы и шанс для "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 22 октября

Матчами в группах А, B, С и D стартовал 3-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Ключевой для "Шахтера" и украинских болельщиков матч состоялся в Харькове, где "горняки" вырвали ничью у "Динамо" Загреб (2:2).

Стоит отметить встречу в Англии, где соперник донецкого клуба по группе С "Манчестер Сити" поиздевался над "Аталантой" (5:1). Единственный гол у итальянцев забил украинец Малиновский. Этот результат значительно улучшил шансы нашей команды на итоговое 2-е место в таблице.

Кроме того, неожиданно завершился матч в Москве, где местный "Локомотив" выигрывал у "Ювентуса", но в концовке с интервалом в 2 минуты пропустил 2 гола и позорно проиграл.

Группа A

"Брюгге" Бельгия – ПСЖ Франция 0:5 (0:1, 0:4) Голы: 0:1 – 7 Икарди, 0:2 – 61 Мбаппе, 0:3 – 63 Икарди, 0:4 – 79 Мбаппе, 0:5 – 83 Мбаппе.

Брюгге – Миньоле, Дели, Мата, Мехеле, Соболь (Альварес, 80), Ванакен, де Кетеларе (Окереке, 57), Диатта, Ритс, Бонавентуре (Опенда, 76), Тау.

ПСЖ – Навас, Менье, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Ди Мария, Эррера (Диалло, 72), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 52), Верратти, Тиаго Силва, Икарди (Паредес, 65).

Предупреждения: Шупо-Мотинг (15), де Кетеларе (33), Верратти (73), Ритс (77), Менье (85).

"Галатасарай" Турция – "Реал Мадрид" Испания 0:1 (0:1, 0:0) Гол: 0:1 – 18 Кроос.

Галатасарай – Муслера, Нагатомо, Луйиндама, Мариано, Маркао Тейшейра, Сери (Мор, 77), Донк (Фегули, 46), Бельханда (Байрам, 67), Нзонзи, Бабел, Андоне.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Рамос, Марсело, Варан, Вальверде (Хамес, 79), Каземиро, Азар (Винисиус Жуниор, 79), Кроос, Родриго (Йович, 82), Бензема.

Предупреждения: Сери (46), Нзонзи (69), Кроос (90), Куртуа (90), Маркао Тейшейра (90), Мариано (90).

Группа B

"Тоттенхэм" Англия – "Црвена Звезда" Сербия 5:0 (3:0, 2:0) Голы: 1:0 – 9 Кейн, 2:0 – 16 Сон Хын Мин, 3:0 – 44 Сон Хын Мин, 4:0 – 57 Ламела, 5:0 – 72 Кейн.

Тоттенхэм – Гассанига, Орье, Вертонген (Фойт, 73), Санчес, Дэвис, Ндомбеле, Ламела, Сиссоко, Алли (Ло Чельсо, 79), Сон Хын Мин (Дайер, 68), Кейн.

Црвена Звезда – Борян, Милунович, Дегенек, Гобелич, Родич, Вулич, Марин, ван Ла Парра (Вуканович, 82), Каньяс (Петрович, 62), Гарсия, Томане (Павков, 62).

Предупреждение: Милунович (83).

"Олимпиакос" Греция – "Бавария" Германия 2:3 (1:1, 1:2) Голы: 1:0 – 23 Эль-Араби, 1:1 – 34 Левандовски, 1:2 – 62 Левандовски, 1:3 – 75 Толиссо, 2:3 – 79 Гильерме.

Олимпиакос – Жозе Са, Цимикас, Мерья, Эльабделлауи, Рубен Семеду, Масурас (Герреро, 79), Поденсе, Гильерме, Бухалакис (Ловера, 69), Камара (Ранджелович, 88), Эль-Араби.

Бавария – Нойер, Люка Эрнандес (Боатенг, 59), Киммих, Павар, Алаба, Гнабри, Мартинес (Толиссо, 46), Коутиньо, Алькантара, Левандовски, Мюллер (Перишич, 86).

Предупреждения: Алькантара (50), Нойер (72), Рубен Семеду (73), Эль-Араби (89).

Группа C

"Шахтер Украина" – "Динамо" Загреб Хорватия 2:2 (1:1, 1:1) Голы: 1:0 – 16 Коноплянка, 1:1 – 25 Ольмо, 1:2 – 60, пенальти Оршич, 2:2 – 75 Додо.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат (Додо, 66), Марлос (Коваленко, 84), Коноплянка (Соломон, 66), Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Мораес.

Динамо Загреб – Ливакович, Теофиль-Катрин, Перич, Дилавер, Леовац, Ольмо, Моро, Оршич (Иванушец, 90), Адеми (Гояк, 68), Стоянович, Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждения: Стоянович (7), Перич (23), Алан Патрик (40), Пятов (58), Болбат (59), Дилавер (63), Адеми (64).

"Манчестер Сити" Англия – "Аталанта" Италия 5:1 (2:1, 3:0) Голы:0:1 – 28, пенальти Малиновский, 1:1 – 34 Агуэро, 2:1 – 38, пенальти Агуэро, 3:1 – 58 Стерлинг, 4:1 – 64 Стерлинг, 5:1 – 69 Стерлинг.

Манчестер Сити – Эдерсон, Родри Эрнандес (Стоунз, 41), Менди (Жоау Канселу, 71), Уокер, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Отаменди, 67), Марез, Фернандиньо, Агуэро.

Аталанта – Голлини, Госенс, Толои, Масьелло (Пашалич, 46), Кастань, Малиновский, Фройлер, Иличич (Хатебур, 72), де Рон, Гомес (Муриэль, 46), Гимшити.

Предупреждения: Менди (4), Масьелло (10), де Брюйне (63), Фоден (76), Отаменди (90).

Удаление: Фоден (82).

Группа D

"Атлетико" Испания – "Байер" Германия 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – 78 Мората.

Атлетико – Облак, Фелипе, Лоди, Триппьер, Хименес (Эрмосо, 15), Томас, Сауль, Эррера, Коке (Мората, 70), Корреа (Лемар, 62), Диего Коста.

Байер – Градецки, Бендер (Драгович, 90), Вайзер, Та, Бендер, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Бельараби, Амири, Хавертц (Паулиньо, 76), Фолланд.

Предупреждения: Бельараби (38), Коке (54).

"Ювентус" Италия – "Локомотив" Россия 2:1 (0:1, 2:0) Голы: 0:1 – 30 Миранчук, 1:1 – 77 Дибала, 2:1 – 79 Дибала.

Ювентус – Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Хедира (Игуаин, 48), Куадрадо, Бентанкур, Матюиди (Рабьо, 65), Пьянич, Роналду, Дибала (Бернардески, 81).

Локомотив – Гильерме, Серкейра, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк (Коломейцев, 83), Жоау Мариу, Миранчук, Баринов, Идову, Эдер.

Предупреждения: Матюиди (17), Куадрадо (68), Крыховяк (72), Баринов (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити". Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Встреча 2-го тура в Италии против местной "Аталанты" завершилась в пользу украинского клуба (2:1).

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!