Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Соперник Украины в отборе Евро-2020 получил страшную травму в матче Лиги чемпионов: жуткое видео

2.3т Читать материал на украинском

Защитник национальной сборной Литвы Вайдас Славицкас получил перелом ноги в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Судувой" и "Црвеной звездой".

В начале второго тайма игры, которая проходила в столице Сербии Белграде, 33-летний футболист был буквально скошен игроком хозяев Марко Гобельичем. Защитник "Црвены звезды" в невероятно жестоком подкате въехал в ноги сопернику и был справедливо удален арбитром встречи.

травма Вайдаса Славицкаса

травма Вайдаса Славицкаса

15min.lt

травма Вайдаса Славицкаса

травма Вайдаса Славицкаса

15min.lt

Славицкас получил перелом левой ноги и покинул стадион в карете скорой помощи. Для опытного игрока, в активе которого 16 матчей за литовскую сборную, эта травма может поставить крест на карьере. Прогнозируется, что на восстановление Вайдасу понадобится минимум год.

Новости
УЕФА жестко наказал российский клуб в Лиге чемпионов
травма Вайдаса Славицкаса

травма Вайдаса Славицкаса

15min.lt

травма Вайдаса Славицкаса

травма Вайдаса Славицкаса

15min.lt

Отметим, что сборная Литвы является соперником сборной Украины в отборе Евро-2020, а сам защитник регулярно вызывается в национальную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, молдавский "Шериф" вылетел из Лиги чемпионов, ведя к 10-й минуте матча с соперниками из Грузии со счетом 3:0.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Темы
Евро-2020 Лига чемпионов
Место
Сербия Белград
Тег
сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Diego Lena
Diego Lena
Після виходу з моєї попередньої роботи 3 місяці тому, я мав деяку удачу, щоб дізнатися про цей сайт, який був для мене рятівним життям ... Вони пропонують роботу, за яку люди можуть працювати в Інтернеті зі свого будинку. Моя остання зарплата після роботи на них прpотягом 4 тижнів склала $ 27458 ... Дивовижна річ в тому, що єдине, що потрібно, це просто навички набору тексту і доступ до Інтернету ..... ⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel