Соперник Украины в отборе Евро-2020 получил страшную травму в матче Лиги чемпионов: жуткое видео

Защитник национальной сборной Литвы Вайдас Славицкас получил перелом ноги в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Судувой" и "Црвеной звездой".
В начале второго тайма игры, которая проходила в столице Сербии Белграде, 33-летний футболист был буквально скошен игроком хозяев Марко Гобельичем. Защитник "Црвены звезды" в невероятно жестоком подкате въехал в ноги сопернику и был справедливо удален арбитром встречи.
травма Вайдаса Славицкаса
15min.lt
травма Вайдаса Славицкаса
15min.lt
Славицкас получил перелом левой ноги и покинул стадион в карете скорой помощи. Для опытного игрока, в активе которого 16 матчей за литовскую сборную, эта травма может поставить крест на карьере. Прогнозируется, что на восстановление Вайдасу понадобится минимум год.
травма Вайдаса Славицкаса
15min.lt
травма Вайдаса Славицкаса
15min.lt
Отметим, что сборная Литвы является соперником сборной Украины в отборе Евро-2020, а сам защитник регулярно вызывается в национальную команду.
Как сообщал OBOZREVATEL, молдавский "Шериф" вылетел из Лиги чемпионов, ведя к 10-й минуте матча с соперниками из Грузии со счетом 3:0.
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