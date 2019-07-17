Соперник Украины в отборе Евро-2020 получил страшную травму в матче Лиги чемпионов: жуткое видео

Защитник национальной сборной Литвы Вайдас Славицкас получил перелом ноги в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Судувой" и "Црвеной звездой".

В начале второго тайма игры, которая проходила в столице Сербии Белграде, 33-летний футболист был буквально скошен игроком хозяев Марко Гобельичем. Защитник "Црвены звезды" в невероятно жестоком подкате въехал в ноги сопернику и был справедливо удален арбитром встречи.

травма Вайдаса Славицкаса 15min.lt

травма Вайдаса Славицкаса 15min.lt

Славицкас получил перелом левой ноги и покинул стадион в карете скорой помощи. Для опытного игрока, в активе которого 16 матчей за литовскую сборную, эта травма может поставить крест на карьере. Прогнозируется, что на восстановление Вайдасу понадобится минимум год.

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травма Вайдаса Славицкаса 15min.lt

травма Вайдаса Славицкаса 15min.lt

Отметим, что сборная Литвы является соперником сборной Украины в отборе Евро-2020, а сам защитник регулярно вызывается в национальную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, молдавский "Шериф" вылетел из Лиги чемпионов, ведя к 10-й минуте матча с соперниками из Грузии со счетом 3:0.

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