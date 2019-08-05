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Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов подписал футболиста, который стал посмешищем в Европе

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Соперник "Динамо" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов - бельгийский "Брюгге" - меньше чем за двое суток до первой игры с киевлянами оформил громкий трансфер.

Симон Миньоле

Симон Миньоле

ФК "Брюгге"

Пятилетний контракт с клубом подписал 31-летний голкипер Симон Миньоле, который до этого выступал за "Ливерпуль". Официальный сайт "Брюгге" сообщил о переходе поздно ночью с 4-го на 5 августа.

Бельгиец Миньоле выступал за ливерпульский клуб последние шесть сезонов, однако за последний год почти не получал игрового времени в официальных матчах. И неспроста: Симон известен своим умением "привезти" в свои ворота гол из ничего.

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Вот, к примеру, таким диким ляпом отличился Миньоле в одной из последних игр за "Ливерпуль" всего за неделю до перехода в "Брюгге" (в соперниках был "Спортинг"):

Напомним, во вторник матчем с "Брюгге" динамовцы стартуют в новом сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до поединка с "Динамо" "Брюгге" понес серьезную кадровую потерю.

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Тема
Трансферы
Место
Бельгия Брюгге
Тег
ФК Брюгге
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