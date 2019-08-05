"Согласился": тренер "Брюгге" рассмеялся перед матчем с "Динамо", вспомнив футболиста сборной Украины

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман рассказал о роли футболиста сборной Украины Эдуарда Соболя в подготовке команде к поединку против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

По словам специалиста, опыт левого защитника очень пригодился его коллективу, сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Филипп Клеман ФК "Брюгге"

"У нас очень хорошее представление о "Динамо". Утром было еще одно командное собрание, на котором Эдуард Соболь, который долгое время играл в УПЛ, нам помогал. Он полностью согласился с тем, что я сказал. Счастлив, что сдал этот экзамен", – со смехом рассказал Клеман на пресс-конференции перед матчем.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" узнало потенциальных соперников в плей-офф квалификации Лиги чемпионов в случае успеха в противостоянии с "Брюгге".

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