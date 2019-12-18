"Соглашусь с Хацкевичем": Шовковский сравнил "Динамо" и "Шахтер"

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Шовковский разделяет мнение Александра Хацкевича о посредственности нынешней команды.

"Я соглашусь со словами Александра Хацкевича: на сегодняшний день команда "Динамо" – это команда среднего уровня. Топ-клуб – это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, выходит из группы и продолжает борьбу", – цитирует Шовковского "Динамо Киев от Шурика".

Александр Шовковский ZN.ua

Он также поделился мнением о том, является ли донецкий "Шахтер" топ-клубом, и сравнил двух грандов украинского футбола.

""Шахтер" – топ-клуб? Скажем так, на сегодняшний день "Шахтер" выше уровнем, чем "Динамо". В рамках украинских реалий, да, это топ-клуб, но и "Динамо" тут тоже топ-клуб. В пределах мирового или европейского уровня, я бы все равно "Шахтер" поставил выше, чем "Динамо", – добавил бывший голкипер киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Шовковский рассказал, как побил своего экс-одноклубника Евгения Хачериди.

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