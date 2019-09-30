"Сначала не воспринимала": Суркис рассказал об изменениях в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

"Любая победа - это победа. Во втором тайме подустали, сели физически. Была ротация, не было Буяльского, Шепелев травмирован. Учитывая, что мы длительный период играем через два дня на третий, то все довольно неплохо. Видно, что команда вышла из этой психологической ямы. Физически футболисты стали играть намного мощнее. Что-то может получаться, что-то нет, но игроки борются на футбольном поле. Нет равнодушных, это очень важно. Это то, что я вижу по сравнению с тем, что было", - отметил Игорь Суркис в интервью пресс-службе киевского клуба.

Игорь Суркис

По его словам, известный сценарий, когда после смены главного тренера команда сразу выдает всплеск, в этот раз не сработал. Мгновенного подъема не случилось, и улучшения результатов пришлось ждать какое-то время.

"Михайличенко начал подтягивать команду тактически и физически. Перестраивал ее на другой футбол, который она сначала даже не воспринимала. Сейчас видно по настроению и по игре в Мариуполе, что команда начала воспринимать методы Михайличенко", - сказал президент клуба.

Также Суркис нашел общие психологические особенности Михайличенко и Лобановского.

"Лобановский тоже все держал в себе. Думаю, что это очень тяжело. Отрицательные эмоции нужно выплескивать наружу. Михайличенко сетует на то, что команда не использует большое количество голевых моментов. Над этим нужно работать. Функциональное состояние команды не позволяло отыграть второй тайм так, как первый. Хотел бы сказать добрые слова в адрес "Днепра-1". Они не стояли в штрафной по десять человек, был футбол. Михайленко работает, и команда прогрессирует", - добавил Игорь Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче "Динамо" - "Днепр-1" фанаты столичного клуба устроили акт протеста, направленный против одиозного политика, кума Путина Виктора Медведчука.

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