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27 февраля • обновлено в 11:08
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Первый матч: СМИ сообщили о ситуации с травмой Ярмоленко

1.6т
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Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в тренировочном матче команды против "Тоттенхэма".

Как сообщается в Twitter ExWHUemployee, который предоставляет инсайдерскую информацию из лагеря команды, товарищеский поединок "Вест Хэма" против лондонских соседей прошел за закрытыми дверями. Целью его проведения была проверка физической готовности футболистов, которые продолжают восстанавливаться от полученных травм, в том числе и Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Напомним, что украинец получил травму в выездном матче английской Премьер-лиги против "Саутгемптона", выйдя на замену на последние 20 минут. Этот поединок состоялся 14 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как проходит восстановление Андрея Ярмоленко после травмы задней поверхности бедра.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
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