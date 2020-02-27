Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в тренировочном матче команды против "Тоттенхэма".

Как сообщается в Twitter ExWHUemployee, который предоставляет инсайдерскую информацию из лагеря команды, товарищеский поединок "Вест Хэма" против лондонских соседей прошел за закрытыми дверями. Целью его проведения была проверка физической готовности футболистов, которые продолжают восстанавливаться от полученных травм, в том числе и Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко

Soucek is our for 2-3 weeks and apparently there is a closed door friendly with Spurs today to test out the fitness of a few players like Yarmolenko and Sanchez — ExWHUemployee (@ExWHUemployee) February 25, 2020

Напомним, что украинец получил травму в выездном матче английской Премьер-лиги против "Саутгемптона", выйдя на замену на последние 20 минут. Этот поединок состоялся 14 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как проходит восстановление Андрея Ярмоленко после травмы задней поверхности бедра.

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