СМИ узнали, сколько зарабатывает Тайсон в "Шахтере"

Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон, который не раз заявлял о своем желании вернуться на родину, зарабатывает в украинском клубе три миллиона евро в год.

Как сообщает издание Gaucha ZH, вопрос с зарплатой футболиста может стать проблемным при обсуждении его перехода в "Интернасьональ", воспитанником которого является Тайсон. Бразилец может быть вынужден пойти на существенное понижение оклада.

Отметим, что контракт одного из лидеров "Шахтера" с командой действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче за "горняков", забив 10 голов и отдав 8 результативных передач. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 9,5 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент бразильского легионера "Шахтера" Тете Пабло Буэно жестко высказался об одноклубнике своего клиента Тайсоне.