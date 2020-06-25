МоваЯзык

Топ-темы:

СМИ узнали, сколько зарабатывает Тайсон в "Шахтере"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,8 т.
Тайсон в экипировке 'Шахтера'

СМИ узнали, сколько зарабатывает Тайсон в "Шахтере"

Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон, который не раз заявлял о своем желании вернуться на родину, зарабатывает в украинском клубе три миллиона евро в год.

Как сообщает издание Gaucha ZH, вопрос с зарплатой футболиста может стать проблемным при обсуждении его перехода в "Интернасьональ", воспитанником которого является Тайсон. Бразилец может быть вынужден пойти на существенное понижение оклада.

Отметим, что контракт одного из лидеров "Шахтера" с командой действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче за "горняков", забив 10 голов и отдав 8 результативных передач. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 9,5 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент бразильского легионера "Шахтера" Тете Пабло Буэно жестко высказался об одноклубнике своего клиента Тайсоне.

ФК ШахтерТайсон
Поделиться в Facebook
  1. /Спорт
  2. /Футбол