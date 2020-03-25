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25 марта • обновлено в 16:06
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СМИ поставили крест на Ярмоленко в "Вест Хэме"

1.7т
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Украинский футболист Андрей Ярмоленко не будет входить в дальнейшие планы "Вест Хэма", если главному тренеру Дэвиду Мойесу позволят строить команду так, как он это видит.

"В последние годы мы говорим, что должны покупать игроков, готовых сразу влиться в основной состав. Остановитесь. Давайте обратим внимание на молодых игроков, которые в перспективе могут выступать за национальную сборную. Они еще голодны к успехам и будут делать все необходимое для того, чтобы закрепиться в английской Премьер-лиге", – цитирует слова Мойеса издание Football.London.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Приняв во внимание эти его слова, информагентство проанализировало имеющихся в распоряжении "Вест Хэма" игроков и тех, кем интересовалась команда, чтобы определить состав на следующий сезон в АПЛ. Ярмоленко не оказалось даже на скамейке запасных.

Напомним, что наш соотечественник получил травму бедра еще в середине декабря, но так и не успел вернуться в первую команду до приостановки сезона из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз Ярмоленко выходил на поле, приняв участие в матче молодежной команды "Вест Хэма".

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хэм
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