СМИ поставили крест на Ярмоленко в "Вест Хэме"

Украинский футболист Андрей Ярмоленко не будет входить в дальнейшие планы "Вест Хэма", если главному тренеру Дэвиду Мойесу позволят строить команду так, как он это видит.

"В последние годы мы говорим, что должны покупать игроков, готовых сразу влиться в основной состав. Остановитесь. Давайте обратим внимание на молодых игроков, которые в перспективе могут выступать за национальную сборную. Они еще голодны к успехам и будут делать все необходимое для того, чтобы закрепиться в английской Премьер-лиге", – цитирует слова Мойеса издание Football.London.

Андрей Ярмоленко

Приняв во внимание эти его слова, информагентство проанализировало имеющихся в распоряжении "Вест Хэма" игроков и тех, кем интересовалась команда, чтобы определить состав на следующий сезон в АПЛ. Ярмоленко не оказалось даже на скамейке запасных.

Напомним, что наш соотечественник получил травму бедра еще в середине декабря, но так и не успел вернуться в первую команду до приостановки сезона из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз Ярмоленко выходил на поле, приняв участие в матче молодежной команды "Вест Хэма".

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