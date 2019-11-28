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29 ноября • обновлено в 11:28
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СМИ назвали обладателя "Золотого мяча"-2019

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Испанские журналисты раньше времени сообщили, кто из футболистов выиграет самую престижную индивидуальную награду "Золотой мяч" в 2019 году.

СМИ назвали обладателя "Золотого мяча"

СМИ назвали обладателя "Золотого мяча"

France Football

По сообщению испанской радиостанции COPE, награду, которую традиционно на протяжении более 60 лет вручает журнал France Football, на этот раз получит форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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Обладатель приза официально будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Лионель Месси ранее выигрывал "Золотой мяч" пять раз (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015). Последние три года награда уходила от него – дважды в руки Криштиану Роналду и год назад Луке Модричу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября Лионель Месси забил в ворота "Боруссии" и установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Золотой мяч
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
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