СМИ назвали нового претендента на Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в английском "Эвертоне".

По данным портала TransferMarketWeb, "ириски" возобновили интерес к 31-летнему футболисту, за которым активно следили в прошлом. Команда Карло Анчелотти, которая занимает на сегодня четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, видит в украинце возможность расширить вариативность в атаке.

Отметим, что у Ярмоленко есть действующий до лета 2022 года контракт с "Вест Хэмом". Однако "молотобойцы" намерены избавиться от футболиста и купить нового нападающего. В нынешнем сезоне Андрей провел за лондонскую команду 10 матчей, в которых отличился два раза. При этом наш соотечественник переболел коронавирусом, из-за чего выпал из строя на 3,5 недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко может перейти из английского "Манчестер Сити" в один из итальянских клубов.