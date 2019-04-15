СМИ: Луческу провел переговоры с "Шахтером"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу посетил Киев и провел встречу с генеральным директором "горняков" Сергеем Палкиным.

Такую информацию сообщили в эфире шоу "ТаТоТаке".

Мирча Луческу ФК Шахтер

По данным источника, румынский специалист побывал в столице Украины накануне битвы "Шахтера" с киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. "Две недели назад, перед матчем "Шахтер" – "Динамо" в Кубке, в Киев приезжал Мирча Луческу. И встречался с Сергеем Палкиным. Что они там обсуждали, я не знаю. Но я себе не представляю возвращения Луческу. Тем более, он сам говорил, что его возвращение в "Шахтер" нереально", – заявил ведущий шоу Сергей Болотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" уверенно разобрался с луганской "Зарей" в 24-м туре Премьер-лиги.

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