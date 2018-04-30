СМИ: два украинских клуба Премьер-лиги ликвидируют

В украинском футболе могут исчезнуть два клуба. Речь о ровенском "Вересе" и донецком "Олимпике".

По информации "Обозревателя", ровенский клуб, который в текущем чемпионате за три тура до окончания занимает шестую позицию и оставляет за собой прописку в Премьер-лиге, может быть расформирован. Причина – отказ спонсоров клуба дальше финансировать команду.

"Олимпик" же ведет борьбу во второй шестерке, рискуя дойти до игр в стыковых матчах. Сейчас подопечные Романа Санжара занимают восьмое место в УПЛ. По информации спортивного журналиста Даниила Вереинтина, "Олимпик", в случае вылета в первую лигу, исчезнет с футбольной карты Украины.

"По информации, полученной из достоверных источников, "Олимпик", в случае вылета в первую лигу по итогам сезона, будет ликвидирован и снят с соревнований", - сообщил Даниил на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", УПЛ может вернуться к формату с 16 командами.