Смертельно больной экс-футболист "Зенита" попрощался с друзьями и болельщиками

Экс-полузащитник российского "Зенита" голландец Фернандо Риксен с помощью устройства генерации речи объявил о том, что больше не в силах бороться с прогрессирующим неизлечимым заболеванием и пригласил всех своих друзей на прощальную встречу.

42-летний игрок с 2013 года болен боковым амиотрофическим склерозом и в настоящее время находится в хосписе в Шотландии.

"Привет! У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте ее запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо", — написал Риксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU