Смертельно больной экс-футболист "Зенита" попрощался с друзьями и болельщиками

Экс-полузащитник российского "Зенита" голландец Фернандо Риксен с помощью устройства генерации речи объявил о том, что больше не в силах бороться с прогрессирующим неизлечимым заболеванием и пригласил всех своих друзей на прощальную встречу.

42-летний игрок с 2013 года болен боковым амиотрофическим склерозом и в настоящее время находится в хосписе в Шотландии.

"Привет! У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте ее запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо", — написал Риксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 червня 2019 р.

В среднем продолжительность жизни с диагнозом болезни Риксена составляет от 3 до 5 лет, однако знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг прожил с подобным недугом 54 года.

Судя по всему, Риксен собирается воспользоваться правом на пассивную эвтаназию, которая разрешена в Великобритании. То есть добровольно уйти из жизни, намеренно прекратив поддерживающую организм терапию.

Роналду оказывал поддержку Риксену

Как отмечает The Mirror, мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" пройдет в отеле Goglasgow Urban. Входной билет будет стоить 70 фунтов, вырученные средства пойдут в фонд борьбы с неизлечимой болезнью.

Фернандо Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 года. Вместе с российским клубом он стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Голландец также известен по выступлениям за "Глазго Рейнджерс" (2000-2006 гг.).

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый бельгийский специалист Стивен Лауринс, признанный во всем мире ведущим клиницистом и исследователем в области неврологии сознания, посоветовал фанатам Михаэля Шумахера не ждать позитивных новостей. По мнению профессора, семикратный чемпион Формулы-1 вряд ли сможет полностью восстановиться.

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