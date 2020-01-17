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17 января • обновлено в 19:12
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Слуцкий потроллил футболиста "Рубина" за "украинскую технику"

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Новый главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел огненную тренировку с подопечными на сборах в Турции.

Российский специалист решился провести все занятие с записывающим микрофоном, выдав за все время невероятное количество перлов. Так во время одного из моментов Слуцкий подколол своего украинского защитника Олега Данченко.

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"Коновалов, ну ты гол хоть один забил на тренировке? А Кокора уже забил", "Новый челлендж. То же самое, только вы бросаете в ближнюю ногу, наклонили корпусевич и сюда", "Ну-ну-ну, блин, ну что за украинская техника, б***ь, точнее ее отсутствие? Ну и что, что левая нога? Левая нога не нога, что ли?", "В одно касание даже для вратарей, потому что мне говорили, что вы техничные. Брехали конечно, но тем не менее", – сказал во время тренировки Слуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист московского "Динамо" Иван Ордец объяснил, почему сборная Украины сильнее российской команду.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Леонид Слуцкий (футбольный тренер)
Тег
ФК Рубин
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