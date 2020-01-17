Новый главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел огненную тренировку с подопечными на сборах в Турции.

Российский специалист решился провести все занятие с записывающим микрофоном, выдав за все время невероятное количество перлов. Так во время одного из моментов Слуцкий подколол своего украинского защитника Олега Данченко.

"Коновалов, ну ты гол хоть один забил на тренировке? А Кокора уже забил", "Новый челлендж. То же самое, только вы бросаете в ближнюю ногу, наклонили корпусевич и сюда", "Ну-ну-ну, блин, ну что за украинская техника, б***ь, точнее ее отсутствие? Ну и что, что левая нога? Левая нога не нога, что ли?", "В одно касание даже для вратарей, потому что мне говорили, что вы техничные. Брехали конечно, но тем не менее", – сказал во время тренировки Слуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист московского "Динамо" Иван Ордец объяснил, почему сборная Украины сильнее российской команду.

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