Следим за коронавирусом: УЕФА рассказал OBOZREVATEL о возможной отмене еврокубков

Из-за вспышки коронавируса в Европе, по информации некоторых СМИ, Лига чемпионов и Лига Европы оказались под угрозой срыва. Однако УЕФА заявил, что не планирует останавливать еврокубки.

Об этом стало известно в комментарии УЕФА для OBOZREVATEL. Пресс-служба организации сообщает, что УЕФА не имеет планов по срочному прекращению ЛЧ и ЛЕ уже на стадии 1/4 финалов. Турниры будут продолжаться согласно предварительному календарю, а УЕФА внимательно следит за ситуацией и постоянно общается со Всемирной организацией охраны здоровья и национальными органами правления насчет COVID-19.

До конца марта в Лиге чемпионов должна завершиться 1/8 финала

Также отмечается, что УЕФА внимательно следит за решениями местных властей в каждой из стран, которые могут повлиять на проведение еврокубковых матчей.

9 марта Олимпийский комитет Италии принял решение остановить все национальные спортивные соревнования до 3 апреля, в том числе и чемпионат Италии. Однако клубам не запрещено тренироваться, а 5 итальянских команд продолжают играть в еврокубках ("Ювентус", "Аталанта" и "Наполи" - в ЛЧ, "Интер" и "Рома" - в ЛЕ). Таким образом, ближайшие домашние матчи итальянцев в еврокубках пройдут за закрытыми дверями или даже могут быть перенесены в ближайшие страны на нейтральные поля.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за остановки своего чемпионата Италия попросила УЕФА принять меры насчет проведения Евро-2020.

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