Главная Новости
10 марта • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Следим за коронавирусом: УЕФА рассказал OBOZREVATEL о возможной отмене еврокубков

614
Читать материал на украинском

Из-за вспышки коронавируса в Европе, по информации некоторых СМИ, Лига чемпионов и Лига Европы оказались под угрозой срыва. Однако УЕФА заявил, что не планирует останавливать еврокубки.

Об этом стало известно в комментарии УЕФА для OBOZREVATEL. Пресс-служба организации сообщает, что УЕФА не имеет планов по срочному прекращению ЛЧ и ЛЕ уже на стадии 1/4 финалов. Турниры будут продолжаться согласно предварительному календарю, а УЕФА внимательно следит за ситуацией и постоянно общается со Всемирной организацией охраны здоровья и национальными органами правления насчет COVID-19.

До конца марта в Лиге чемпионов должна завершиться 1/8 финала

До конца марта в Лиге чемпионов должна завершиться 1/8 финала

Также отмечается, что УЕФА внимательно следит за решениями местных властей в каждой из стран, которые могут повлиять на проведение еврокубковых матчей.

Читайте также: коронавирус загнал УЕФА в тупик: как карантин в Италии навредит Евро-2020

9 марта Олимпийский комитет Италии принял решение остановить все национальные спортивные соревнования до 3 апреля, в том числе и чемпионат Италии. Однако клубам не запрещено тренироваться, а 5 итальянских команд продолжают играть в еврокубках ("Ювентус", "Аталанта" и "Наполи" - в ЛЧ, "Интер" и "Рома" - в ЛЕ). Таким образом, ближайшие домашние матчи итальянцев в еврокубках пройдут за закрытыми дверями или даже могут быть перенесены в ближайшие страны на нейтральные поля.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за остановки своего чемпионата Италия попросила УЕФА принять меры насчет проведения Евро-2020.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Лига Европы Лига чемпионов Коронавирус
Тег
УЕФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Динамо
VS
Александрия
Победа гостей с форой (+1,5)
1.70 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Трабзонспор
Хозяева не проиграют
1.82 Сделать ставку
Сочи
VS
Оренбург
Победа хозяев
1.915 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Бостон
Тотал больше 5,5 гола
1.98 Сделать ставку
Ванкувер
VS
Айлендерс
Тотал меньше 5,5 гола
1.81 Сделать ставку
Торонто
VS
Тампа-Бэй
Победа гостей
2.30 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Атлетико
Тотал больше 2.5
2.00 Сделать ставку
ПСЖ
VS
Боруссия Д
Боруссия Д с форой (+1)
1.73 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Арсенал
Арсенал с форой (+1.5)
1.99 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Кельн
Боруссия М не проиграет и тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку