"Слава Украине!" Страницу ФИФА в Facebook атаковали из-за скандального решения

В сети Facebook набирает популярность флешмоб в поддержку хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые посвятили победу своей сборной Украине.

Так, 9 июля сотни пользователей написали на странице Международной федерации футбола (ФИФА) сообщение в поддержку хорватских футболистов.

Большинство сообщений были "Слава Украине!" на разных языках.

Также пользователям предложено поставить оценку Федерации. Нужно указать "одну звездочку" и написать "Слава Украине".

В настоящее время страница организации получила 148 тысяч отзывов, из которых 122 тысячи — одна "звездочка". Общий рейтинг составляет 1,6 "звездочки".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Вукоевичем, в котором они говорят "Слава Украине!".

Игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.