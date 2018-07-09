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"Слава Украине!" Страницу ФИФА в Facebook атаковали из-за скандального решения

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В сети Facebook набирает популярность флешмоб в поддержку хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые посвятили победу своей сборной Украине.

Так, 9 июля сотни пользователей написали на странице Международной федерации футбола (ФИФА) сообщение в поддержку хорватских футболистов.

Большинство сообщений были "Слава Украине!" на разных языках.

Также пользователям предложено поставить оценку Федерации. Нужно указать "одну звездочку" и написать "Слава Украине".

В настоящее время страница организации получила 148 тысяч отзывов, из которых 122 тысячи — одна "звездочка". Общий рейтинг составляет 1,6 "звездочки".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Вукоевичем, в котором они говорят "Слава Украине!".

Игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Огнен ВукоевичДомагой Вида
Место
Украина
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