"Слава Украине!" от Виды: журналист указал на тревожный момент 

Приветствие "Слава Украине", которое произнес футболист Домагой Вида после победы сборной Хорватии, стало опасным кейсом и признаком слабости украинской информационной политики.

Такое мнение выразил журналист Роман Выбрановский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Когда хорватского футболиста наказали за проявление дружественности к Украине, то в Мининформполитике, Укринформе, соответствующих отделах СНБО и МИД должны были забить тревогу. Футболиста предупредили за возглас, ссылаясь на правило ФИФА", - считает он.

По его словам, это означает, что возглас "Слава Украине" в публичном нарративе становится националистическим и провокационным.

"Это значит, что мы не смогли донести разницу между патриотическими и националистическими лозунгами - российская информполитика побеждает, наша – проигрывает. Причин можно назвать миллион - от беззубого отношение до националистических организаций, до отсутствия координационного центра информполитики в целом. Факт в том, что "Слава Украине" превращается в токсичный лозунг", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали от ФИФА наказать хорватских игроков.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал Виду. В то же время Международная федерация футбола вынесла игроку предупреждение.