"Слава хорватскому козаку": в Украине решили скинуться Вукоевичу на штраф ФИФА

В социальной сети Facebook объявлен сбор средств на уплату штрафа, наложенного ФИФА на члена тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича за лозунг "Слава Украине!" после победы над сборной России на чемпионате мира.

Идею собрать деньги предложил сотрудник департамента молодежной политики министерства молодежи и спорта Украины Ярослав Кучер.

"Репост и лайк этого поста приветствуются! Скидываемся на штраф от FIFA для Вукоевича. История с FIFA не закончилась. Вчера они оштрафовали Вукоевича на 15000 швейцарских франков (около 400 тыс. грн). Считаю, что мы должны в знак благодарности нашим хорватским собратьям оплатить этот штраф. Маленькая математика: если все, кто вчера ставили на странице ФИФА единичку скинутся по 3 грн, этого хватит и на штраф и еще останется на благотворительность", - написал Кучер.

Кучер оставил реквизиты своей банковской карты и отметил, что средства по назначению можно отправлять через контакты министерства, а оставшиеся деньги путем публичного голосования направят на благотворительность.

Судя по комментариям, пользователи с энтузиазмом поддержали идею и начали переводить деньги.

Отметим, что подобное решение озвучили и в Федерации футбола Украины.

Об этом "УП" рассказал президент ФФУ Андрей Павелко в кулуарах Верховной Рады, куда он пришел в футболке сборной Хорватии.

"Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", - сказал Павелко.

Он отказался комментировать решение хорватов об увольнении Вукоевича с поста тренера-ассистента.

"Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении вопроса Огнена при апелляции или при подаче в КАС (Спортивный арбитражный суд). Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе", - сказал Павелко.

Он также добавил, что никакой политики в лозунге "Слава Украине" не видит, и этот вопрос будет поднимать на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Вукоевичем, в котором они говорят "Слава Украине!".

Игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой"клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.