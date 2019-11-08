"Скоро Ленин проснется": в России заговорили о "футбольном перевороте"

Руководство Российского футбольного союза (РФС) недовольно новой формой сборной России.

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", в РФС подвергли критике качество экипировки, а также то, что дизайн формы мало чем отличается от предыдущего.

Представлена новая форма сборной России РФС

Не исключено, что РФС разорвет контракт с производителем экипировки компанией Adidas. В данный момент действует соглашение до 2021 года на сумму около 400 миллионов рублей в год.

Российских футбольных чиновников особенно "обрадовал" перевернутый российский флаг на рукавах футболки и, как следствие - злые отзывы болельщиков в соцсетях.

"Адидас" подогнал России за ее же деньги новый вариант формы футбольной сборной: с российским триколором на рукавах. Вот только бело-сине-красным флагом РФ это становится только в одном варианте –если поднять руки вверх. А вы говорите, что у британцев юмор тонкий! Немцы тоже ничего так прикалываются", – сообщается в одном из пабликов.

А скандально известный комментатор Василий Уткин назвал случившееся переворотом.

"Адидас не подумал о России. Мало того – его представления о красоте противопоставляются России – в эстетической системе Адидаса. Мне-то все равно, я не патриот. Я люблю свою страну потому что нравится, а не по факту рождения. Но вот как быть сотням тысяч болельщиков? Как же теперь будут взвеваться кострами синие ночи? Ужас. Так или иначе, это же по факту переворот. Он произошел седьмого ноября и затронул основы государственности. Скоро Ленин проснется", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в стране "футбольного колхоза".

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