ЧМ по футболу в России стал очередной операцией прикрытия путинских "реформ".

Что он должен был затмить в сознании "дорогих россиян?

1. Пенсионная реформа. Полностью прикрыться чемпионатом от негативных последствий „реформы“ Путину, конечно, не удалось, но первый удар был смягчен, считает российский политолог Аббас Галлямов: „Позитивная повестка не рухнула в одночасье, а медленно отступает. Решение об использовании футбола в качестве отвлекающего маневра было правильным с тактической точки зрения, но его одного явно недостаточно. Если других заготовок у властей нет, то рейтинги продолжат снижаться.

Снижение рейтинга Путина — это очень тревожный симптом. В случае с современной Россией угроза приобретает прямо-таки системообразующий характер.

В России разрушены практически все основные институты и вся политическая конструкция базируется именно на популярности Путина. Если эта основа исчезнет, конструкция сложится как карточный домик. Отношения между политическим игроками будут строиться в соответствии с формулой Достоевского “Раз Бога нет, то все дозволено". Это будет война всех против всех, примерно так же, как это было в 90-е годы".

Полностью решить проблему Кремлю не удастся: "Убедить население в том, что ему надо расстаться со своими деньгами, власти не смогут. Они так долго убеждали население в том, что дела в стране идут хорошо, что люди просто не понимают, почему вдруг они должны раскошелиться".

По мнению Галлямова, есть риск, что вся ненависть и агрессия, которая сейчас направлена против коллективного Запада, будет переадресована внутрь страны и перераспределена между основными политическими игроками.

Проводить контрпропаганду реформы уже поздно, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: "Самое страшное уже случилось, и, даже если реформа будет смягчена, это не снизит негативного фона. Все, что предлагает государство в социальной сфере, отторгается общественным мнением из-за недоверия.

Обычно за ростом рейтинга Путина поднимались рейтинги органов власти, а за падением их рейтингов рейтинг Путина не падал. А сейчас получилось, что то ли его рейтинг упал и потянул всех остальных, то ли все остальные упали и потянули за собой рейтинг президента. Путин оказался в ответе за то, что делает правительство, и он разделяет ответственность за пенсионную реформу".

Эксперт напоминает о многочисленных разговорах о том, что высокая явка и результат Путина на выборах — это мандат на все, что угодно: "Но это был не мандат, люди просто хотели, чтобы их оставили в покое".

2. Урезание социальных расходов. Минфин РФ в 2019 году урежет расходы на здравоохранение и увеличит финансирование полиции.

Минфин РФ планирует заметно сократить бюджетные расходы по многим социальным статьям в 2019 году, в том числе на здравоохранение, культуру и спорт. Об этом сообщается в документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", опубликованном на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Так, расходу на культуру упадут со 103,2 млрд до 98,3 млрд, на здравоохранение — с 479,7 млрд до 459,5 млрд, а на физическую культуру и спорт — с 64,8 млрд до 36,7 млрд.

Расходы на ЖКХ, которые в текущем году составили 147,6 млрд рублей, в 2019 году снизятся до 127,9 млрд рублей, в 2020 году — до 122,1 млрд рублей, а в 2021 году — до 103,9 млрд рублей.

Расходы на СМИ сократятся довольно резко, с 84,1 млрд рублей в 2018 году до 68,2 млрд в 2019, и составят к 20121 году не более 68,7 млрд.

Затраты на национальную оборону при этом практически не изменятся в следующем году и будут расти в последующие два года. В 2019-м на эти цели будет выделено 2,79 трлн рублей (2,78 трлн в 2018-м), а в 2020 и 2021 годах — 2,86 и 2,98 трлн соответственно.

Значительно увеличится финансирование внутренних силовых ведомств. Расходы по статье "национальная безопасность", включающие полицию, прокуратуру, следственные органы и ФСИН c 2,08 трлн рублей в текущем году увеличатся до 2,32 трлн к 2021-му.

Путин утвердил сокращение расходов на пенсии и увеличил финансирование силовиков. Дыра в бюджете Пенсионного фонда вырастет в 1,5 раза, но зато почти 100 млрд рублей можно будет потратить на производство оружия.

3. Надвигающийся финансовый кризис. Bank of America прогнозирует повторение мирового кризиса 1998 года, который обернулся для России дефолтом. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний растут. Схожая ситуация сложилась в конце 1990-х годов.

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Основой финансовой политики российского правительства на ближайшие три года станет масштабная программа по изъятию из оборота поступающей в страну иностранной валюты. На скупку долларов, евро и фунтов стерлингов для резервов с 2019 по 2021 год будет потрачено суммарно 8,518 триллиона рублей — в 2,2 раза больше, чем на реализацию нового майского указа Владимира Путина, предполагающего ускорение экономики, борьбу с бедностью и повышение качества жизни (3,9 трлн рублей). Такие параметры государственных финансов Минфин РФ заложил в "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2019-21 гг.

Сергей Белановский: "У власти есть свои каналы обратной связи, специфичные, есть социология, есть письма и жалобы трудящихся, сколько их пришло на "Прямую линию президента", – будьте уверены, их все прочли и проанализировали. Кто-то прорывается в телевизор, есть интернет, есть разговоры на дачах, на кухнях. Этот градус постепенно будет расти. К большому сожалению, никакого конструктива в этом не будет. Максимум, чего они добьются, – власти запустят печатный станок. Власть будет охватывать паника, она будет уступать и в конце концов сломает собственный последний рубеж – макроэкономическую стабильность. И тогда будет инфляция 10%, 20%, 100%. Будет Аргентина, Латинская Америка. Про Венесуэлу все знают".

Песков: "Дефолта наверняка не будет".

Ну, вы поняли, да?

ЧМ-2018, на который Россия потратила $13 млрд, в итоге войдет в историю благодаря "Слава Украине!" и позору FIFA.

Героям Слава!