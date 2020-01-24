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24 января • обновлено в 18:44
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Скандальный легионер жестко раскритиковал методы "Динамо"

1.5т
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Опальный футболист киевского "Динамо" Карлос Самбрано пожаловался на трансферную политику украинского клуба.

В Twitter болельщиков аргентинского клуба "Бока Хуниорс", в который должен был перейти Самбрано, появилось видео, в котором недовольный Карлос комментирует действия руководства "Динамо".

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано

ФК "Динамо"

"В любой ситуации в "Динамо" меняют иностранца, а не украинца. У меня в Киеве есть товарищ-хорват (Йосип Пиварич – Ред.). Он играл в финале чемпионата мира! Но сейчас он в "Динамо" тоже играет во второй команде. Мы могли бы спокойно принести много пользы "Динамо", но наши услуги им не нужны. Вот так", – заявил Самбрано, сообщает Xsport.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Самбрано уже несколько месяцев не получает зарплату в "Динамо".

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Автор
Денис Карпов
Персона
Карлос Самбрано
Тег
ФК Динамо Киев
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