Скандальный легионер жестко раскритиковал методы "Динамо"

Опальный футболист киевского "Динамо" Карлос Самбрано пожаловался на трансферную политику украинского клуба.

В Twitter болельщиков аргентинского клуба "Бока Хуниорс", в который должен был перейти Самбрано, появилось видео, в котором недовольный Карлос комментирует действия руководства "Динамо".

Карлос Самбрано ФК "Динамо"

"В любой ситуации в "Динамо" меняют иностранца, а не украинца. У меня в Киеве есть товарищ-хорват (Йосип Пиварич – Ред.). Он играл в финале чемпионата мира! Но сейчас он в "Динамо" тоже играет во второй команде. Мы могли бы спокойно принести много пользы "Динамо", но наши услуги им не нужны. Вот так", – заявил Самбрано, сообщает Xsport.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Самбрано уже несколько месяцев не получает зарплату в "Динамо".

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!