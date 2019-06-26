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Скандальный крымский арбитр удрал работать в Россию

Скандальный крымский арбитр удрал работать в Россию
Рефери вошел в список опубликованный пресс-службой РФС
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Уроженец Симферополя Анатолий Жабченко вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России.

Список был временно утвержден исполнительным комитетом РФС – до следующего заседания исполкома, сообщает СЭ.

Жабченко долгое время обслуживал игры чемпионата Украины. Судья высокой квалификации. В 2013-м стал арбитром ФИФА. Последний матч в украинской премьер-лиге судил весной 2017 года. Затем на протяжении двух лет работал на играх соревнований, проходивших в Крыму.

У Жабченко российское гражданство. В свое время в Украине требовали, чтобы он от него отказался.

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"Мне предложили сделать это прилюдно – отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства?!", – рассказывал Жабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Жабченко заявил, что для него "Украина закончилась" в 2014 году.

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Тема
чемпионат России
Персона
Анатолий Жабченко
Место
Россия
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
правильно и сделал.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"крымский арбитр удрал работать в Россию"- вы чё написали? Это он из России в Россию удрал?
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