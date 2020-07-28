Скандальный форвард "Динамо" решил остаться в команде и помочь ей выйти в ЛЧ

Агент нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса Ахмед Нума заявил, что его клиент хочет зарекомендовать себя в команде под руководством Мирчи Луческу и помочь ей выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

"Родригес хочет помочь "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов", – цитирует слова Нумы издание Football.ua.

Напомним, что Жерсон провел вторую половину сезона в аренде в турецком "Анкарагюджю", куда был сослан из-за систематического нарушения режима в "Динамо". Он был твердым игроком основы и одним из лидеров команды, пока не ударил ее капитана Анте Кулушича по лицу. После этого руководство турецкого клуба разорвало соглашение с Родригесом. На его счету 11 матчей за "Анкарагюджю", 6 голов (4 с пенальти) и 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее люксембуржец отказался возвращаться в "Динамо", пока тренером киевлян остается Алексей Михайличенко.