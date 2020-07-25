Сидорчук о подписании Луческу: "Динамо" только выиграет

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук заявил, что в эмоциональном плане новость о Луческу произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных

По словам игрока, это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера.

"Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать. Событие неординарное. Думаю, каждый воспримет по-своему. Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, "Динамо" только выиграет от этого назначения", – цитирует футболиста пресс-служба "бело-синих".

Сидорчук надеется, что с Луческу "Динамо" выиграет УПЛ.

"Все произошло достаточно быстро, я еще не успел осознать то, что ушел предыдущий тренер, а уже назначили нового. Хочется, чтобы он был успешнее предыдущего, чтобы мы выиграли как минимум на один трофей больше. Если к Суперкубку и Кубку Украины получится добавить чемпионство, будет здорово. В Киеве уже давно не было "золота" чемпионата, поэтому я буду очень доволен, если удастся его завоевать", – отметил 29-летний хавбек.

По мнению Сидорчука, Луческу очень долго работал в "Шахтере", и хорошо знает главного и принципиального конкурента изнутри

"Этот факт только на руку "Динамо", в этом шаге есть серьезные плюсы", – сказал Сидорчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Также стало известно, что Мирче будет помогать экс-тренер "Шахтера" – молдавский специалист Александр Спиридон.

Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".