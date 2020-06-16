Сидорчук призвал украинцев к ответственности из-за коронавируса

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук призвал всех украинцев ответственно подойти к рекомендациям МОЗ, чтобы побороть пандемию коронавируса.

По словам футболиста самое главное – закончить нынешний чемпионат, однако в Украине сейчас не очень хорошая обстановка с распространением COVID-19.

"Люди продолжают болеть, количество новых случаев выявления вируса увеличивается с каждым днем, поэтому нужно понимать, что это еще не закончилось и не просто так люди два месяца просидели на карантине. Нужно следовать рекомендациям, которые дает Минздрав, и быть максимально полезным в этом плане не только себе, но и всему обществу", – сказал Сидорчук в интервью официальному сайту "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей едва не получил перелом ноги на 82-й минуте встречи после того, как защитник луганчан Ловро Цвек въехал ему прямой ногой, пробив экипировку. Сидорчук был вынужден покинуть поле, а после игры ему наложили пять швов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на утро вторника, 16 июня, в Украине официально подтверждены 32 476 случаев коронавирусной инфекции. Из них 666 были обнаружены за прошедшие сутки.