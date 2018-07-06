Швеция – Англия: прогноз на четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Англии считается явным фаворитом встречи со шведами в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Поединок двух европейских команд пройдет в субботу, 7 июля, на стадионе "Самара Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Англия. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

Ставки на победу английской сборной по итогам 90 минут основного времени принимаются с коэффициентом 1,95. Ничья оценивается показателем 3,20. А котировки на успех скандинавской команды достигают уровня 4,50. При этом на выход подопечных Гарета Саутгейта в полуфинал мундиаля предлагается коэффициент 1,40. А аналогичная позиция на Швецию равна 2,87.

Кроме того, аналитики не сомневаются в том, что игра получится малорезультативной. Поставить на то, что в поединке будет забито не более двух мячей можно с показателем 1,44.

Любопытно, что в противостоянии Швеции и Дании статистические показатели практически равны: 8 побед у "трех львов", 7 – у викингов, а еще 9 встреч завершились вничью. На чемпионатах мира команды встречались дважды и оба раза победителя выявить не сумели. В 2002 году игра завершилась со счетом 1:1, а через четыре года – 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу 2018 года в России вспыхнул допинговый скандал.