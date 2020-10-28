Шовковский стал депутатом – СМИ

Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский на местных выборах в столице прошел по списку партии УДАР Виталия Кличко в Киевсовет.

Как сообщает Telegram-канал Сони Кошкиной, УДАР набрал чуть более 20% голосов, а это означает, что легендарный экс-голкипер "Динамо" станет депутатом Киевского совета. В партийном списке СаШо шел под номером 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Кличко может победить уже в первом туре выборов. Источник в ТИК сообщил, по информации с 99% участков, Кличко набирает 50,8%.

Глава избирательного штаба партии УДАР Виталия Кличко Оксана Продан заявила, что Кличко получает 50,9% поддержки киевлян на выборах городского головы. Партия УДАР Виталия Кличко – 19,7% голосов избирателей.