Шовковский - главный тренер "Динамо"? СаШо дал четкий ответ

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский однозначно ответил на вопрос, что будет, если Игорь Суркис позвонит и предложит ему пост главного тренера "Динамо".

"Лучшее – враг хорошего. Сейчас это предложение будет точно неактуальным", - прокомментировал ситуацию с "назначением" легендарный вратарь в эфире Youtube-канала "Вацко-Light".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шовковский предположил, что в столичном клубе существуют определенные внутренние проблемы в виде конфликтов.

По словам нынешнего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины, он очень близко воспринимает неудачи "бело-синих".

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