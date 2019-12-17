Шовковский - главный тренер "Динамо"? СаШо дал четкий ответ

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский однозначно ответил на вопрос, что будет, если Игорь Суркис позвонит и предложит ему пост главного тренера "Динамо".
"Лучшее – враг хорошего. Сейчас это предложение будет точно неактуальным", - прокомментировал ситуацию с "назначением" легендарный вратарь в эфире Youtube-канала "Вацко-Light".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шовковский предположил, что в столичном клубе существуют определенные внутренние проблемы в виде конфликтов.
По словам нынешнего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины, он очень близко воспринимает неудачи "бело-синих".
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