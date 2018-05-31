Зидан объявил об уходе из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан с 1 июня покидает испанский клуб. Об этом француз объявил на специальной пресс-конференции.

"Я принял это решение потому, что очень люблю этот клуб. Думаю, нам не стоит продолжать сотрудничество в следующем сезоне. Перемены будут лучшими для всех. Многие скажут, что это решение лишено всякого смысла, но я считаю, что сейчас именно тот момент, когда необходимо что-то менять в карьере. Мадрид дал мне все. Я буду близок с этим клубом всегда", - прокомментировал Зизу такое развитие событий, информирует AS.

В свою очередь президент "Реала" Флорентино Перес признался, что такой шаг со стороны тренера стал для него полной неожиданностью. "Это печальный день. Я любил его как игрока и тренера, и это сильно повлияло на меня, когда я услышал о таком решении", - подчеркнул функционер.

Босс мадридского клуба заявил, что не знает, кем заменит французского специалиста. СМИ уже узнали, кто является главным кандидатом на замену Зидану.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, который опозорился во время финала Лиги чемпионов в Киеве, поблагодарил Зизу за сотрудничество. "Мистер, как и в случае с карьерой игрока, вы покидаете клуб на вершине. Ваше наследие невероятно. Это была самая успешная страница истории нашего любимого "Реала", - написал защитник в "твиттере".

Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 мая 2018 г.

Отметим, что Зинедин Зидан возглавил мадридский "Реал" в 2016-м году. За три сезона он трижды привел "галактикос" к победе в Лиге чемпионов, завоевал "золото" чемпионата Испании, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы в финале Лиги чемпионов-2018 Зинедин Зидан выразил восхищение украинцами.