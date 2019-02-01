''Шл*х развлекать!'' Экс-динамовец Алиев забаррикадировался от жены в собственной квартире

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев забаррикадировался в собственной квартире, чтобы не пускать в нее правоохранителей и бывшую жену.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила сама Татьяна Алиева. По ее словам, скандальный полузащитник избегает уплаты алиментов на детей.

Татьяна и Александр Алиевы 1news.az

"Я в присутствии своего адвоката, исполнительной службы, двух понятых и правоохранительных органов пыталась зайти в квартиру, где 1/3 часть принадлежит мне, чтоб описать имущество и вручить ему протокол! Алиев, как последний трус, закрылся и никого не пустил... Куча кодировок от алкоголя и наркотиков, насилие над ребенком... Как не хочется 2000 на ребеночка платить. Ну, конечно, нужны деньги, чтоб побухать, поиграть в "Лото-Забава" на проспекте Героев Сталинграда, шл*х своих поразвлекать!" – написала Алиева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Татьяна Алиева рассказала о том, что была избита бывшим футболистом "Динамо". Позже она сообщила, что Александр во время драки сломал кровать.

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